Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı cisimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Şenol Güneş'i yaralayan holigan yakalandı - VİDEO



32 TARAFTAR HAKKINDA İDARİ İŞLEM

Olaylı derbi sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15'i Beşiktaş 17'si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yapancı madde attığı tespit edildi. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla haklarında idari işlem yapılan bu taraftarların serbest bırakıldığı belirtildi.