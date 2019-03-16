Şenol Güneş'in aday kadrosunu beğenmeyen kulüpler

A Milli Takımımıızın, Moldova ve Arnavutluk'la oynayacağı maçlar öncesinde Şenol Güneş aday kadroyu belirledi.

Hemen hemen her dönem olduğu gibi Güneş'in oyuncu tercihlerini beğenmeyenler de vardı. Antalyaspor, Konyaspor ve Rizespor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla deneyimli teknik adama gönderme yaptılar.

TWİTTER'DAN MANİDAR PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Şenol Güneş, kaleci olarak Başakşehir'den Mert Günok, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'ten ise Sinan Bolat'ı kadroya aldı. Bunun üzerine Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor aday kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

Konyaspor'un Twitter hesabından, Serkan Kırıntılı'nın üzerinde milli takım eşofmanı olduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Yeşil-beyazlılar, fotoğrafı "Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir." notuyla paylaştı.

Rizespor'un paylaşımında ise Gökhan Akkan'ın Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi olduğu vurgulandı. Yapılan paylaşımında, "Türkiye'nin açık ara en fazla kurtarış yapan kalecisi olduğunu biz biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, Nazım Sangare'nin A Milli Takım kadrosunda yer almamasına tepki gösterdi. Antalyaspor, Twitter hesabından Nazım Sangare'nin Süper Lig'de attığı golleri göstererek ''Bu da mı gol değil?'' paylaşımında bulundu.

(Şenol Güneş'in A Milli Takım kadrosu)