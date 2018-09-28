Şenol Güneş'in ağabeyi: Sezon sonu Beşiktaş'ı bırakır

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş Trabzon'da yayın yapan Karadeniz Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağabey Güneş, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını düşündüğünü söyledi.

Şenol Güneş Beşiktaş'ta daha ne kadar kalır?

"Bana göre bu sezon sonuna kalır. Seyirci çok tutuyor. Bu sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takımda aşırı istek olursa gider yapar. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Benim şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde."

Trabzonspor'da başkanlık yapar mı?

"Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Şenol hocada şu huy var; Şuraya 20 kişi alınacak. Ben 21. kişiyim. Beni almaz. Hakedeni alır oraya. Herkes Şenol hocayla çalışmaz. İşi verir, işin yapılmasını ister. Yapıldığında hakkını verir. Şenol hoca sabah 8'de idmana gider, akşam 8'de çıkar. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir."