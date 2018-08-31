Şenol Güneş'in aklında milli takım var

Şuanki düşüncelerinin milli takım olduğunu dile getiren Güneş, "Net bir şey söylemiyeyim de sonra yalancı çıkmayayım. Ben sözümü yemem. Şuan istemiyorum ama bakarsınız Trabzon'u çalıştırırım ya da başka bir takımı." şeklinde konuştu.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Sırp muhabirin "Partizan ya da Sırbistan milli takımını çalıştırmak ister misiniz?" sorusu üzerine konuşan deneyimli çalıştırıcı, Sırbistan'ın olabileceğini söyledi.

Yaşlandığını ve kulüp takımı çalıştırmak istemediğini dile getiren Güneş, "Yaşım yeterse herhangi bir milli takım olabilir. Kulüp takımı istemiyorum ancak şuanki düşüncem böyle. Sezon sonunda oturup karar vereceğiz. Net bir şey yok sonra yalancı çıkmayayım." ifadelerini kullandı.