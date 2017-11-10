Şenol Güneş'in Ali Palabıyık pişmanlığı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Marka ve Spor Zirvesi'ne (Brand and Sport Summit) katıldı.

"YANLIŞ YAPIP SİNİRLENDİM"

Oturuma, "Avrupa'nın yeni tarih yazanı Şenol Güneş" sloganıyla çağrılan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisindeki tepkisini anlatarak, "Ne iş yaparsanız yapın sürekli gündemde kalmak kolay bir iş değil. Bazen emeklilik lafını kullanıyorum ama şu an öyle bir düşüncem yok. Zaman zaman hatalarım var, doğrudur. Bazen görüntülerin de gergin gözüküyor." dedi.

"Fenerbahçe maçında olan şeyi net olarak söylerim ama münasip dile getirmek lazım." diyen Güneş, "Basit bir faulde hakemin niyetini okuyup yanlış yapıp sinirlendim. Artislik yapılan bir hareket üzerine ne söylediğimi farketmedim. Dediğim şeyi hatırlamıyorum. Sonra izleyince üzüldüm. Çok etkisi oldu bende. Kendime ceza veriyorum. Doğru bir şey yapmadım. Kötü bir sözdü. Çok da ceza almamı isteyenler oldu. 3-4 maç ceza almamı ve takımın kaybetmesini istediler. Bir maç ceza aldım ama takım kaybetti zaten üst üste. Bende bu hareketimden rahatsız oldum. O duruma düştüğüm için üzgünüm." şeklinde konuştu.