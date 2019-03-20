Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı muhtemel 11'i

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları başlıyor.

H grubunda yer alan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk karşılaşmasıyla turnuvayı açacak. Milli Takımın yeni hocası Şenol Güneş, zorlu deplasman öncesinde kafasındaki 11'i belirledi.

TAKIMIN İSKELETİNİ BAŞAKŞEHİR OLUŞTURACAK

Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörü olarak çıktığı ilk basın toplantısında sık sık Başakşehir vurgusu yapması dikkat çekmişti. Deneyimli hoca, Arnavutluk mücadelesinde takımın omurgasını Başakşehir'den oluşturacak.

Kalede sezonun en iyi isimlerinden biri olan Mert Günok'a şans verecek olan Güneş, sağ bekte Gökhan Gönül'ü stoper ikilisi olarak ise Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'yü oynatacak. Sol bek pozisyonunda ise Hasan Ali Kaldırım görev yapacak.

65 yaşındaki deneyimli hoca, orta sahayı Başakşehirli oyunculara emanet edecek. 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun formundan memnun olan Güneş, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'la birlikte bu üçlünün uyumundan faydalanmayı planlıyor.

TEK FORVET BURAK YILMAZ

Hakan Çalhanoğlu, Fatih Terim ve Lucescu döneminde olduğu gibi Şenol Güneş'in de ilk 11'inde kendine yer bulacak. İki maçlık periyodu geçiş dönemi olarak gören Güneş, Hakan'ı solda, Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı ise sağda kullanacak.

İlk 11'deki yeri en garantiolan isim ise Burak Yılmaz. Güneş, Beşiktaş'tan öğrencisi olan ve son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan Burak'ı tek forvet olarak oynatacak.

Şenol Güneş'in muhtemel 11'i: Mert Günok, Gökhan Gönül, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.