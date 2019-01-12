Şenol Güneş'in Atalanta'dan istediği isim

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında hem bek hem de stoper oynayabilecek bir futbolcu transfer etmek istediklerini açıklamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN JOKERİ OLACAK

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş bu doğrultuda Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti'yi kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.

Kariyerine İsviçre'nin Zürih takımında başlayan 1993 doğumlu oyuncu, 2016'da bedelsiz olarak Atalanta'nun yolunu tuttu. Sırasıyla Avelino ve Benevento'ya kiralanan Djimsiti, bu sezon ise Atalanta kadrosunda değerlendirildi.

Sezonun ilk yarısında rotasyonda görev alan sağ ayaklı oyuncu, sol bekte ve sağda defansif görevler alıyor.