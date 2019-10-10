Şenol Güneş'in Barış Pınarı Harekatı yorumu

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk'u konuk edecek.

Yarın (cuma) saat 21.45'te başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, Barış Pınarı Harekatı hakkında da konuştu.

"SAVAŞI KİMSE İSTEMEZ"

Güneş: "Biz savaşmak istemiyoruz. Biz kendimizi korumak istiyoruz. Biz kalkınmak istiyoruz. Biz ırk, din, dil ayrımı yapmadan yaşamak istiyoruz. Savaşı kimse istemez, siz ister misiniz? Ben hiç istemedim, benim ülkem de istemez. Savaş, bize saldırıldığı için oldu. Kendi ülkelerinde savaş çıkarmak istemeyenler, başka ülkelerde nifak tohumları çıkartarak birbirine vurduruyorlar." dedi.

"ASKERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Oraya giden askerlerimizin yanındayız. Türkiye; Mustafa Kemal Atatürk, asker arkadaşları ve milletimizle birlikte küllerinden doğdu. Üzerimizde hesap görenlerin, bazen bizi suçlayarak işgalci gösterdiğini görüyoruz. Bizi rahat bıraksınlar işimizi yapalım." şeklinde konuştu.

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