Şenol Güneş'in Bursaspor maçı 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanından aldığı 6-2'lik galibiyetle iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılar, Bursaspor'u da yenerek rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

KAGAWA SOLA

Kritik karşılaşma öncesi kampa giren Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'i netleşti.

Yeni transfer Kagawa'yı sol kanada koymayı planlayan tecrübeli teknik adam, 10 numara pozisyonunda ise Ljajic'i oynatacak.

Güneş'in, ilk maçında 2 gol atmasına rağmen henüz fiziksel olarak hazır olmayan Kagawa'nın yerine maça Güven'le de başlayabileceği belirtildi.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Gökhan, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa (Güven), Lens, Burak