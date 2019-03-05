Şenol Güneş'in çıkacağı ilk maçlar

1 Fatih Terim'in umudu Fenerbahçe Liderin 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e çelme takmasını bekliyor.

2 Yönetimden Soldado'ya yeni teklif Yeni sezonun planlamasını yapan Ersun Yanal, forvet bölgesindeki 3 oyuncudan sadece Soldado'nun kalmasını istedi. ispanyol golcüyle yeni sözleşme imzalanacak.

3 Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörün gelmesini beklemeden bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler arasında Quaresma ve Atiba da var.

4 Belhanda sezon sonu satılıyor Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda için 11 milyon euroluk teklif geldi. Deneyimli futbolcu transfer olursa yıllık 6 milyon euro kazanacak.

5 Ahmet Ağaoğlu: Onur Kıvrak UÇK'ya başvurdu Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın alacaklarının tamamı için bordo-mavili ekibi UÇK'ya şikayet ettiğini doğruladı.

6 Fenerbahçe'nin Avrupa hesabı Süper Lig'de kötü bir sezon yaşayan Fenerbahçe, seri galibiyetler alarak ligi beşinci sırada bitirmenin planlarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa şansı devam ediyor.

7 Fatih Terim: Bu destek bizi şampiyon yapacak Erzurumspor ile berabere kalmasına rağmen taraftarlar tarafından havalimanında meşalelerle karşılanan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

8 F.Bahçe'nin gündeminde Mata ve Hegazy var Skrtel'le anlaşamayan Fenerbahçe, West Brom'un stoperi Hegazy ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Mata için de şartları zorlayacak.

9 Fikret Orman, Conte ile görüştü Şenol Güneş'le sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin son hoca adayı Antonio Conte.