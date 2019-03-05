Şenol Güneş'in çıkacağı ilk maçlar

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam ilk maçlarına Arnavutluk ve Moldova karşısında çıkacak.
GÜNEŞ'İN MİLLİ MESAİSİ ERKEN BAŞLIYOR
Beşiktaş'la sezon sonuna kadar yola devam edecek olan Güneş'in, Milli Takım kariyeri resmi olarak 1 Haziran'da başlayacak. Ancak Güneş, mart ayında oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında da sahada olacak.
Şenol Güneş'in ilk sınavı 22 Mart'ta oynanacak Arnavutluk mücadelesi olacak. A Milli Takımımız, Arnavutluk deplasmanından sonra Eskişehir'de Moldova'yı konuk edecek.