Şenol Güneş'in Demba Ba kararı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in Antalya'da Demba Ba konusunda bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı.

DEMBA BA'YI İSTERİM

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Şenol Güneş'in Ba ile ilgili, "İyi bir Demba Ba'yı isterim. Çünkü Negredo'nun olmadığı zamanlarda tecrübeli bir isme ihtiyacım var. Ancak risk varsa transferi olmasın. Sağlık durumu elveriyorsa Ba'dan yanayım. Çünkü oyunu iyi okuyan bitirici bir futbolcu." dediği öğrenildi.

KONTROLDEN GEÇİRECEĞİZ

Orman'ın ise Demba Ba'nın bu hafta içinde sağlık raporlarının geleceğini belirtip, "Raporlar olumlu olursa Ba'yı İstanbul'a çağırıp bir kez de biz kontrolden geçireceğiz. Ardından son kararı vereceğiz." dedi.