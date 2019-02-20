Şenol Güneş'in derbi 11'i

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan dev derbi öncesi ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

BURAK SALONDA ÇALIŞTI

Son yapılan antrenmanda sarı kart cezalısı Ljajic'in yerine Kagawa'yı oynatan tecrübeli teknik adam, kanatta ise Quaresma'ya şans verdi.

Portekizli futbolcunun Lens ya da Güven'in yerine oynatılması bekleniyor.

Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın bir süre salonda çalıştığı belirtildi. Golcü futbolcu daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş'ın derbi 11'i: Karius, Adriano, Mirin, Vida, Gökhan, Atiba, Dorukhan, Lens (Güven), Kagawa, Quaresma, Burak