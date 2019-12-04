Şenol Güneş'in EURO 2020 hayali

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, yapılan kura çekiminin ardından İtalya, İsviçre ve Galler'le eşleşmişti.

Bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, turnuvayla ilgili gelen soruları yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, finale çıkmayı hayal ettiğini söyledi.

"ORTAK HAYALİMİZ FİNAL OLSUN"

Güneş, "Biz bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktığımızda nereye gideceğimiz önemli. Bu işi yapıyorsak en iyisini yapacağız. Başaramazsak vicdanen rahat oluruz. Keşke final oynasak. Ortak hayalimiz bu olsun." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'da yeniden birlik ve beraberlik havası oluştuğunu ifade eden Güneş, "Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Gönlünü aldık. Buna da devam edeceğiz. Türk halkını milli takıma tekrar yakınlaştırdık." dedi.