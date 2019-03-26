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Dirar altın kaplamalı et yedi

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Galatasaray'da Cengiz yönetimi için ibra kararı

1 Mustafa Cengiz, ibra edilmeyen üyeleri değiştirecek Galatasaray Yönetimi, genel kurulda ibra edilmeyen Denetim Kurulu'nu değiştirerek mahkemeyi kazanmayı amaçlıyor.

2 Skrtel'in yerine Mina geliyor Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel'in yerine Everton'dan Mina'yı kiralamak için çalışmalara başladı.

3 Şenol Güneş'in farkını anlatan karikatür Şenol Güneş'in gelişiyle A Milli Takım eski coşkulu günlerine döndü. 2 maçını da kazanan Milliler, Lucescu dönemine göre bambaşka bir görüntüye büründü.

4 A Milli Takımımızın grubunda son durum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'nda oynadığı 2 maçı da kazanan A Milli Futbol Takımımız, Fransa'yla birlikte 6 puanla zirveyi paylaştı.

5 Şenol Güneş: Biz iyi bir futbol takımıyız, araba değiliz A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova galibiyetinin ardından ilk 2 maçı da istedikleri sonuçlarla bitirdiklerini söyledi.

6 Eskişehir tribünlerinden Çanakkale Türküsü Eskişehir stadyumunda Türkiye-Moldova maçını takip eden taraftarlar hep bir ağızdan Çanakkele Türküsü'nü söyledi.

7 Yarışı bırakıp kavga etmeye başlayan motosikletçiler Kosta Rika'da yapılan bir motosiklet yarışında, iki pilot arasında yol vermedin kavgası çıktı.

8 Milliler Moldova'ya 4 attı A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H grubu ikinci maçında Moldova'yı 4-0 mağlup etti ve gruptaki ilk iki maçından da zaferle ayrıldı.

9 Galatasaray'a kayyum atanabilir Spor hukukçusu ve avukat Alpay Köse, Mustafa Cengiz'in seçime gitmemesi durumunda sarı-kırmızılı ekibe kayyum atanabileceğini ifade etti.