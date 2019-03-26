Şenol Güneş'in farkını anlatan karikatür

EURO 2020 elemelerine aldığı 2 galibiyetle harika bir başlangıç yapan Milliler, aynı zamanda oynadığı futbolla da izleyenlerin beğenisini kazandı. Eski coşkulu günlerine dönüş sinyalleri veren Türkiye, Lucescu'nun oynattığı sıkıcı futboldan da kurtuldu.
LUCESCU'NUN UYKULU DÖNEMİ SONA ERDİ
Rumen teknik adam başarısız bir Milli Takım dönemi yaşarken, karşılaşmalarda sık sık esneyen görüntüsü ekranlara geliyordu. Kulübede adeta uyuklayan halleriyle dikkat çeken Lucescu oldukça eleştiriliyordu.
Lucescu'nun ardından göreve gelen Şenol Güneş'in coşkusu takıma da yansıdı. Sahada koşan, basmadık yer bırakmayan milli futbolcularımız, izleyenlere keyif verdi. Öte yandan rakip ağlara 6 gol atıp kalemizde gol görmedik.
Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki farkı bir karikatürle anlatan Caner Demircan'ın son derece başarılı çizimi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.