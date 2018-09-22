Şenol Güneş'in forvet kararı

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’na önceki günkü 3-1’lik Sarpsborg galibiyetiyle ‘merhaba’ diyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’yle pazartesi günü oynanacak mücadelede moral depolamıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in, Fenerbahçe’yle Kadıköy’de oynanacak derbide Sarpsborg karşılaşmasından 4 farklı isimle sahaya çıkması bekleniyor. Derbide eldivenleri Loris Karius’a verecek olan Şenol Güneş’in, stoper hakkında Pepe’yle birlikte bu kez Vida’yı görevlendirip Roco’yu kulübeye çekeceği bildirildi.

TOLGAY-OĞUZHAN-LJAJİC

Bek hattında Gökhan Gönül ve Caner Erkin ikilisini değiştirmeyecek olan Güneş’in, kart cezalısı olması sebebiyle ön liberoda Gary Medel’in yerine Tolgay Arslan’a forma vereceği düşünülüyor.

Libero hattında Tolgay’la birlikte Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürecek olan deneyimli teknik adamın, sağ kanatta Gökhan Töre’nin yerine bu kez Ricardo Quaresma’yı görevlendireceği, sol bölümde ise Jeremain Lens’i sabit tutacağı belirtildi. 10 numara hattında yeni transfer Adem Ljajic’i sahaya sürecek olan Güneş, forvet hattında ise önemli bir değişiklik yapacak.

FORVET BABEL

Alvaro Negredo’nun Al Nasr’a transfer olmasının ardından forvet hattında görevi devralan Cyle Larin’in performansından memnun kalmayan Güneş’in, bu alanda eldeki diğer isimler; Vagner Love ve Mustafa Pektemek’in de bekleneni verememesi sebebiyle Ryan Babel’i forvete alacağı öğrenildi.