Şenol Güneş'in Fransa maçı taktiği

A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile yarın grup liderliği mücadelesi verecek. Mücadele öncesinde Şenol Güneş kafasındaki taktiği oturttu.

Deneyimli teknik adam Emre Belözoğlu'nun sakatlanmasından dolayı orta sahada değişikliğe mecburi değişikliğe gidecek.

Maçı kazanmanın altın kuralının güçlü orta saha kurgusu olduğunu düşünen Güneş, Fransa'nın yıldızlarına karşı ikinci bölgeyi kalabalık tutarak takım savunmasını sert tutacak.

İRFAN VE YUSUF İLK 11'DE OLACAK

1 puanın bile çok önemli olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, savunmadan memnun. Deneyimli hoca, kalede Mert Günok, defans hattında ise Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'a görev verecek.

Orta sahada Emre'nin yerine İrfan Can ilk 11'de yer alacak. İrfan'a Mahmut Tekdemir ve Ozan Tufan eşlik edecek.

Arnavutluk maçında eleştirilmesine rağmen Hakan Çalhanoğlu yine takımda yer alacak. Güneş, Hakan'ın orta saha özellikleri sayesinde Fransa'ya karşı oyun üstünlüğünü ele alacağımız görüşünde.

Arnavutluk maçına Cenk Tosun ve Burak Yılmaz ikilisi ile başlayan 67 yaşındaki hoca, bu kez iki isimden birini yanında oturtacak. Güneş'in maça Burak'la başlayıp, Cenk'in yerine ise Yusuf Yazıcı'yı oynayacağı belirtliyor.