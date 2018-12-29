Şenol Güneş'in futbolcular hakkındaki raporu

Süper Lig'in ilk yarısını beklentilerin uzağında tamamlayan Beşiktaş'ta gözler sözleşme uzatma kararı alınan Şenol Güneş'in vereceği karara çevrildi.

Tecrübeli çalıştırıcının teklifi kabul etmesi halinde kadroda büyük revizyon gerçekleşecek.

Siyah-Beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş'in sözleşme uzatmayı kabul etmesi halinde takıma da önemli bir mesaj verilmiş olacak.

BABEL VE ADRİANO'YA YENİ TEKLİF

İlk olarak takım içine eğilmeyi düşünen yönetim, sözleşme uzatmak için henüz anlaşma sağlayamadığı Adriano ve Babel'le tekrar masaya oturacak.

Skor yüküne olan katkısı nedeniyle şu an alternatifsiz olan Babel ile orta yolu bulmaya çalışan yönetim, yıldız oyuncuyu performans bonuslarıyla ikna etmeye çalışacak.

Adriano'nun istediği 3 yıllık sözleşmeyi uzun bulan yönetim, 1+1 yıllık kontratta ısrarcı olurken bu konuda kesinlikle geri adım atılmayacak.

LARİN, VAGNER LOVE VE GÖKHAN YOLCU

Takımda yolların ayrılması kesin gibi gözüken isimlerden ilki Cyle Larin. Kanadalı forvetin takımda 1 sezonu doldurmasına rağmen hala beklentilerin çok uzağında olması yönetimin de sabrını taşırdı. Genç oyuncunun ara transferde kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Larin'in yanı sıra sakatlıklardan dolayı bir türlü form tutamayan Gökhan Töre de ya kiralanacak ya da sözleşmesi feshedilecek. Yine büyük umutlarla transfer edilse de bekleneni veremeyen Vagner Love ile de yollar kesin olarak ayrılacak.

TOLGAY'IN DURUMU KARIŞIK

Tolgay Arslan konusu ise arapsaçı... Fenerbahçe'den Ozan Tufan ile takas edileceği konuşulan yıldız futbolcunun durumu hala belirsiz. Kulübe yakın kaynaklar, Tolgay'a af çıkmasının sürpriz olmayacağını ifade ediyorlar.

VİDA'YA 8, MEDEL'E 6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş yönetimi, oyuncu satışı noktasında ise gelen tekliflere göre hareket edecek. Siyah-beyazlılar, adı Monaco'yla anılan Domagoj Vida'dan 8 milyon euroluk gelir elde etmeyi planlıyor.

Premier Lig takımlarının peşinde koştuğu Gary Medel için kulübe ulaşan teklif ise 6.5 milyon euro.

Takımı gençleştirme hedefi ise devam ediyor. Adana Demirspor'da kiralık oynayan Orkan Çınar'ın geri çağrılacağı bildirilirken transfer komitesi genç isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.