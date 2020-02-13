Şenol Güneş'in futbolcularla ilgili yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Haber Global'e konuştu.

EURO 2020 kadrosu hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, 13 farklı isimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Güneş'in sözleri:

SERDAR AZİZ DE LİSTEDE

EURO 2020'nin kendimize olan güveni arttıracağını söyleyen deneyimli teknik adam, "Pozitif futbol oynamaya çalışacağız. Futbolun yanı sıra alacağımız sonuçlar da çok önemli. Karakter ve yetenek olarak çok iyi oyuncularımız var. Merih Demiral sinerjisiyle çok katkı yapan bir oyuncuydu. Turnuvaya gelmesini isterim ama oynar mı bilmiyorum. Yusuf Yazıcı iyiye gidiyor, Abdülkadir Ömür iki haftaya dönecek. Dorukhan Toköz de dönecek. Ozan Kabak'ın tekrar geri gelmesi avantaj. Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Çetin, belki liglerde oynayan oyuncular, Serdar Aziz..." şeklinde konuştu.

"EMRE AKBABA'YI HAZIRLIK MAÇLARINDA GÖRECEĞİZ"

"Sol bekte sayı olarak eksiğiz" diyen Şenol GÜneş, "Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. yeni oyuncular katacağız. Bu bir yarış. TC vatandaşı olarak tüm oyunculara kapımız açık." dedi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI

Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a transferini değerlendiren Güneş, "Geçen sezonun devre arasında Slaven Bilic, Oğuzhan Özyakup'u istedi. Hava değişiminde fayda var. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Kan değişikliği bazen iyi gelir. Bana sordu, geçen sene de söyledim bu sene de söyledim" diye konuştu.