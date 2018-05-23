Şenol Güneş'in hastane raporları

Lig bitti ama F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş’in tribünden atılan cisim ile kafasının yarılması ile başlayan ve sonrasındaki gelişmelerle tırmanan olaylarda tecrübeli teknik adamın bir şeyinin olmadığı ve numara yaptığı iddia edilmişti.

AZİZ YILDIRIM 'TİYATRO' DEMİŞTİ

F.Bahçe cephesinden başkan Aziz Yıldırım, Güneş için “Tiyatro yapıyor’ ifadelerini kullanmış ve Beşiktaş’ın hocasının adı ‘tiyatrocu’ya çıkmıştı.

Gelinen son noktada yaşanan olayların ardından Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Şenol Güneş’e ait doktor raporları ortaya çıktı.

TANSİYONU 19’A YÜKSELDİ

Raporlarda yer alan ibareler tecrübeli teknik adamın yaşadıklarını doğrularken, özellikle kafası kanamadığı için yarık olmadığı yönündeki iddialar da çürüdü.

Öyle ki raporlarda Şenol Güneş’in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı yazarken, Güneş’in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi de yer aldı.

İlk olarak 19’a çıkan Güneş’in tansiyonunun gece boyunca 17.4’te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş’e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.

RETİNADA YIRTIK!

Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı. Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi.

İşte Şenol Güneş'in hastanede yaşadığı o dakikalar ve hastaneden alınan raporlar...