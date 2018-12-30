Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

Şenol Güneş'le sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Burak Yılmaz'la büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlıların gündeminde 3 yerli isim var.

STOPER SADIK SAĞ BEKE AHMET OĞUZ

HaberTürk'ün haberine gçre, ekonomik olarak en uygun isimlere yoğunlaşan Beşiktaş, stoper mevkisi için Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ile görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Sadık için Cyle Larin'i takasta kullanmak istiyor.

Sağ bekte Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş, 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz için kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş'ın bu girişimini, "Ahmet Oğuz ile Beşiktaş ilgileniyor. Kararı yönetim verecek. Bu takımın teknik direktörü olarak Beşiktaş gibi büyük bir takımın ilgisi beni mutlu ediyor." sözleriyle doğruladı.

OLCAY ŞAHAN GELİYOR

Şenol Güneş'in bir diğer hedefi ise netleşmeye başladı. Trabzonspor'un yolları ayırma kararı aldığı Olcay Şahan siyah-beyazlı kulübe dönecek.

'Feda' yıllarından itibaren Beşiktaş'ın en önemli figürlerinden birisi olan tecrübeli oyuncunun, hem kanat bölgesindeki rotasyonu zenginleştirmek hem de takım motivasyonundaki önemli rolü nedeniyle alınmasına sıcak bakılıyor.