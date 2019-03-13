Şenol Güneş'in istifa kararsızlığı

Sezon başından bu yana kötü sonuçlar alındığında dahi yanında olan taraftarların desteğini millî takımla anlaşmasından sonra tamamen kaybeden Güneş, istifa etmemek için kendini zor tutuyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Başta Başkan Fikret Orman olmak üzere bazı yöneticiler, Şampiyonlar Ligi iddiası devam ederken yaşanacak hoca değişikliğinin takıma çok daha büyük zarar vereceği görüşünde. Bu yüzden tecrübeli teknik adam şimdilik sezon sonuna kadar takımın başında kalmaya ikna edilmiş durumda.

Ancak kazanılan Konyaspor maçından sonra dahi tribünlerden yükselen istifa çağrılarına kulak asmamak Güneş için oldukça zor.

GÖZTEPE SON MAÇI OLABİLİR

Önümüzdeki cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçında yaşanacaklar ise Beşiktaş ile Şenol Güneş arasındaki pamuk ipliğine bağlı olan ilişkinin resmi olarak sona ermesine sebep olabilir.



Konyaspor maçında galibiyete rağmen hocayı istifaya davet eden taraftarların, bu isteklerinin karşılık bulmaması sebebiyle Göztepe maçında daha yüksek sesle istifa çağrısı yapması bekleniyor.

Taraftarlar şimdiden sosyal medyada Şenol Güneş'e olan kızgınlıklarını dile getiriyor. Özellikle Güneş'in, Konyaspor maçından sonraki "Ben giderim zaten. Kulübüm de var, ortada kalmıyorum" şeklindeki sözlerini sosyal medyadan tepkili bir şekilde paylaşılması dikkati çekiyor.

Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak gergin ortamı yumuşatmaya çalışacağı öğrenildi.