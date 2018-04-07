Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular

Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da başladı.

LENS VE LOVE YOLCU

Hürriyet'in haberine göre; Şenol Güneş, büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Lens ve gol yollarındaki sıkıntıyı çözemeyen Vagner Love'le gelecek sezon yola devam etmeyi düşünmüyor.

Ayrıca kiralık olarak gönderilen ancak bonservisleri Beşiktaş'ta olan Boyko ve Mitrovic'le de sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

TRANSFER LİSTESİ

Sağ bek ve 10 numara pozisyonu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılarda Bayern Münihli Rafinha, İstanbulsporlu Zeki Çelik, PSG'li Pastore ve Portolu Brahimi listedeki bazı isimler.