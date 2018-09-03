Şenol Güneş'in kafasına su şişesi atıldı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

1-1'lik beraberlik sona eren mücadelede tribünlerden sahaya sık sık yabancı maddeler atıldı.

Sahaya atılan su şişelerinden biri de Şenol Güneş'in kafasına isabet etti.

Güneş bir süre acıyla başını tutarken, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın soyunma odasına girmesi için meslektaşına yardımcı olmaya çalıştığı gözlendi.

SEVMEYEN ATMIŞTIR

Tecrübeli teknik adam, maç sonrasında kendisine atılan yabancı cisimle alakalı da ilginç ifadeler kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Niye atıldı bilmiyorum ama sevmeyen biri atmıştır. Genelde Bursalılar beni seviyor ama demek ki kötülük yapmışız ki birine o atmıştır. Öyle bakmak lazım” dedi.