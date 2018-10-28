Şenol Güneş'in kafasındaki Rize 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor karşısında çıkış arıyor. Vodafone Park'ta yarın (29 Ekim) saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Ligde Konyaspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e 4-2 yenildi.

Siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmada oyuncular taraftar tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Kulüp yönetimi de tepkilerden nasibini aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 SAKAT 1 CEZALI

Beşiktaş'ta sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Pepe, Ljajic, Adriano ve Babel'den sonra sakatlar kervanına Tolgay Arslan'ın da eklenmesi, Lens'in de cezalı olmasından dolayı Rize maçı öncesi Şenol Güneş yeni arayışlara girdi.

Pepe ve Babel'in, oynaması zor görünüyor. Ağrıları devam eden Adriano iyileşse bile maç eksiğinden dolayı kulübede oturacak. Ljajic ve Tolgay ise kesin olarak forma giyemeyecek.

ATİBA, FATİH, LOVE VE GÖKHAN 11'E

Şenol Güneş'in de takımı yeniden canlandırmak amacıyla Fatih Aksoy ve Gökhan Töre'yi ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Güven vermeyen Enzo Roco'nun yerine genç Fatih'i oynatmayı planlayan Güneş'in bir diğer hedefi ise Gökhan Töre'yi yeniden forma sokmak. Başarılı teknik adamın, Babel'in yokluğunda formayı 26 yaşındaki oyuncusuna vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ın muhtemel Rizespor 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Vida, Caner, Atiba, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Love