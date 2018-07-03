Şenol Güneş'in kafasındaki stoper

Başkan Fikret Orman'ın takımda kalacağını açıkladığı Mitrovic'e Şenol Güneş sıcak bakmıyor. Mitrovic'in yerine Ersan Adem'i düşünen Güneş, Hırvat stoper Vida'nın satılması halinde Kim Young-Gwon'un takıma kazandırılmasını istedi.

VİDA SATILIRSA İLK TERCİH

Çin ekibi Guangzhou'da forma giyen ve Güney Kore Milli Takımı'nda stoper, sol bek ve ön libero mevkilerinde görev yapan Kim Young-Gwon, Güneş'in ilk tercihi.

Üç farklı mevkide de forma giyebilen 28 yaşındaki oyuncu için henüz resmi bir hamle yapılmadı. İtalyan teknik adam Cannavaro'nun çalıştırdığı Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve bir senelik daha sözleşmesi bulunan Güney Koreli oyuncu için, Mitrovic ve Vida'nın takımdan ayrılma durumlarına göre resmi hamle yapılması kararı alındı.

Koreli futbolcunun piyasa değerinin 850 bin civarında olması siyah-beyazlı kulübü mali açıdan zorlamayacak.