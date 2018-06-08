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Şenol Güneş'in kampa götüreceği genç yetenekler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, aralarında Fatih Aksoy ve Miraç Fatih Değirmenci gibi isimlerin de bulunduğu 9 futbolcuyu kampa götürme kararı aldı.

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Şenol Güneş'in kampa götüreceği genç yetenekler

Şenol Güneş 30 Haziran’da Slovakya’da başlayacak kampa, altyapının gelecek vaat eden oyuncularını da götürecek.

Güneş’in kadroya, Fatih Aksoy, Miraç Fatih Değirmenci, Muhammet Öztürk, Furkan Yılgın, Mustafa Apardı, Burak Ceylan, Yusuf Can Abay ve alt yapı komitesinin önereceği 2 oyuncuyu dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi.

GENİŞ BİR KADRO

Tecrübeli hocanın, Quaresma, Vida ve Pepe’nin Dünya Kupası’nda oynayacak olması nedeniyle kadroyu geniş tuttuğu, gönderilmesini istediği oyuncuları ise Slovakya’ya götürmeyeceği ifade edildi.

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