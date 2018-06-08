Şenol Güneş'in kampa götüreceği genç yetenekler

1 Fatih Terim yönetimden Campbell'ı istedi UEFA ile 4 yıllık anlaşmaya varan ve mali kısıtlamalar nedeniyle transferde bonservis maliyeti olmayan oyunculara öncelik veren Galatasaray, Joel Campbell için harekete geçti.

2 Beşiktaş, Pepe'yi satmayı planlıyor Beşiktaş cephesi, Pepe hakkında çıkan transfer söylentilerini yalanlamadı. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Dünya Kupası'ndan sonrasını işaret etti.

3 Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar sosyal medyaya sızdırıldı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki alternatif forma rengi ise gri.

4 F.Bahçe'nin Barcelona'dan kiralayacağı 3 futbolcu Fenerbahçe, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Yerry Mina, Aleix Vidal ve Denis Suarez'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

5 Beşiktaş Juan Jesus ile anlaştı Beşiktaş'ta sezonun ilk transferi savunmaya yapılacak. Siyah-beyazlı yönetim, Tosic'in boşluğunu Romalı Juan Jesus'la doldurmayı planlıyor.

6 Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumnhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti hakkında, "Bize bağlılıklarını bildirip, bu durumu düzeltmeliler" dedi.

7 Fenerbahçe Doğuş finalde 2. maçı da kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sarı lacivertli ekip, TOFAŞ ile play-off final mücadelesinde ikinci maçı da aldı.

8 Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Zeljko Buvac Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli, 17 yıldır Jürgen Klopp'un yardımcılığı yapan Zeljko Buvac'ı takımın başına getirmeyi planlıyor.

9 Antalyaspor Bülent Korkmaz'la anlaştı Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, Bülent Korkmaz'la prensip anlaşmasına vardı.