Şenol Güneş'in kampa götürmeyeceği 6 futbolcu

Şenol Güneş ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda 6 futbolcunun Antalya kampına götürülmemesine karar verdi.

KULÜBE İHTAR ÇEKEN Q7 DE KADRODA YOK

DHA'nın haberine göre, Şenol Güneş yönetim ile yaptığı toplantıda satış listesinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunacak futbolcuların kampa dahil edilmemesini istedi. Güneş'in isteği doğrultusunda 6 isim kadro dışı kaldı. Bu futbolcuların arasında Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da olması dikkat çekiyor.

5 aylık alacağını tahsil edemediği için kulübe ihtar çeken Quaresma, yeni yapılanma doğrultusunda satış listesine konularak kamp kadrosundan çıkarıldı.

TOLGAY TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR

Uzun bir süredir kadro dışı olan fakat yönetim tarafından affedilen Tolgay Arslan da Şenol Güneş tarafından kamp kadrosuna dahil edilmedi. Tolgay Arslan'ın affedilmesine rağmen bazı kulüplerle temas halinde olması ve kendisi ile ilgilenen kulüplerinin ciddi girişimlerde bulunmasından dolayı satış süreci sonuçlanıncaya kadar takıma alınmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta satış listesinde olduğu için kamp kadrosuna dahil edilmeyen diğer dört isim ise Tolga Zengin, Vagner Love, Cyle Larin ve Gökhan Töre oldu.

Yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş, 14 Ocak tarihine kadar Belek bölgesinde hazırlıklarını devam edecek. Siyah-Beyazlılar devre arası kampında 3 tane de hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:

8 OCAK SALI 16.00 - Beşiktaş - Helmond Sport

11 OCAK CUMA 17.00 - Beşiktaş - Greuther Fürth

14 OCAK PAZARTESİ 17.00 - Beşiktaş - Dinamo Zagreb