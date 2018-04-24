Şenol Güneş'in koridordaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olaylar sonucu tatil edilmişti.

Kaç gündür medyayı meşgul eden bu üzücü olaylar sonrası her iki cepheden de çarpıcı açıklamalarda gelmişti.

Güneş, Kocaman'ın "Kan niye akmadı?" şeklindeki açıklamasına "İlla komalık mı olmak lazım" şeklinde cevap vermişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bugün olaylarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Stadı'nın soyunma odası koridorlarından yeni görüntüler paylaşıldı.

Videoda Güneş'in yere düştüğü andan soyunma odasına kadar gidiş görüntüleri yer alıyor.

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı - İZLE