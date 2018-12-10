Şenol Güneş'in Larin raporu

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinden sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında Atiba Hutchinson'un tavsiyesiyle transfer edilen Cyle Larin'in Beşiktaş macerası sona eriyor.

Bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 23 yaşındaki Kanadalı oyuncunun gönderilmesine karar verildi.

Yıllık 1,6 milyon avro kazanan ancak takıma hiç katkı sağlayamayan Larin, ara transfer döneminde elden çıkarılacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de sık sık şans verdiği oyuncusundan artık ümidinin kalmadığı ve yönetime verdiği raporda gönderilmesini istediği öğrenildi.

DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Kanadalı suskun golcü için ne yurt içinden ne de yurt dışından bir teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor.

Sezon başında Hollanda'nın Vitesse kulübü Larin için devreye girmiş ancak o dönem Güneş'in kararıyla Kanadalı oyuncu takımda kalmıştı. Yönetimin önümüzdeki günlerde genç oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek bir toplantı yapması bekleniyor.

Öte yandan oldukça mutsuz olan Larin'in geri dönmek istediği eski takımı Orlando City ile görüşme hâlinde olduğu da gelen bilgiler arasında.