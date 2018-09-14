Şenol Güneş'in Ljajic kararı

Yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta tek hedefi 3 puan alan Şenol Güneş, hücumda bol pas yapan ve şut çeken takım kurgulamak için kolları sıvadı.

Kaleyi Karius'a emanet edecek olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül-Pepe-Vida-Caner ile kuracak. Şenol Güneş'in en büyük sürprizi ise orta sahada olacak.

YORGUN MEDEL YEDEK

Tolgay-Oğuzhan İkilisinin yanında oynayan Medel'i Şili Milli Takımı'ndan yorgun dönmesi nedeniyle kesmeyi planlayan Güneş'in, Adem Ljajic'e forma vereceği öğrenildi.

Ljajic'in takımla çok fazla idman şansı bulamamasına rağmen milli takımdaki performansının Şenol Güneş'in kararında etkili olduğu bildirildi.

Siyah-Beyazlılar'ın hücumda ise Quaresma, Babel ve Negredo üçlüsü ile maça başlaması bekleniyor.