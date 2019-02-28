Şenol Güneş'in Milli Takım kariyeri

Lucescu'yla yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın başına Şenol Güneş'i getirdi. 4 yıllık anlaşma sağlanan deneyimli hocanın 1 Haziran 2019'da göreve başlayacağı açıklandı.

ÜLKEMİZE DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜĞÜ YAŞATTI

2000 yılında Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, ülkemize futbol tarihimizin en büyük başarılarından birini yaşattı.

2002 yılında Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Türkiye, 48 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmişti. Kupaya katılmanın bile büyük başarı sayıldığı bir durumda Güneş ve öğrencileri bununla yetinmedi ve kupada tarih yazdı.

2002 Dünya Kupası Senegal 0-1 Türkiye - Altin Gol - İZLE

Grubunda Brezilya'nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, yarı finale kadar yükselmeyi başardı ancak finalin kapısından döndü. Brezilya'ya yarı finalde kaybeden A Milli Takımımızın tesellisi ise dünya üçüncülüğü oldu.

BEŞİKTAŞ'A 2 ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI

Uzak Doğu'daki başarılı performansı Şenol Güneş'e Güney Kore'nin kapılarını açtı. 2 yıl Güney Kore'de Seoul takımını çalıştıran tecrübeli hoca, 2009'da geri dönerek Trabzonspor'un başına geçti.

Kariyerine 7 kupa sığdıran Şenol Güneş, bordo-mavili takımla toplamda 2 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi. 66 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinin zirvesine ise Beşiktaş'la ulaştı.

2015 yılında Fikret Orman başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni teknik adamı olan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibe 2 yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşattı. Öte yandan Şenol Güneş de kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Beşiktaş'la yaşadı.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarından Şenol Güneş önderliğinde çıkmayı başardı.