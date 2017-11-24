Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü karikatürü

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının sonunda grubunu lider olarak tamamlayarak son 16'ya yükselen Beşiktaş'ta, şüphesiz bu başarının en büyük pay sahibi Şenol Güneş.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARİKATÜRÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ı tarihinde ilk defa Devler Ligi'nde gruptan çıkaran tecrübeli teknik adamın Öğretmenler Günü'nü kutluyor.

'ÖĞRETMEN' ŞENOL GÜNEŞ RESMEDİLDİ

Sosyal medyada başarılı Beşiktaş çizimleriyle dikkat çeken Mimar Caner Demircan (@demircancaner), geçtiğimiz yıl aynı zamanda öğretmen olan Şenol Güneş'i ilkokul fişleriyle taktik verirken resmetmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu özel günde Güneş için yapılan karikatürü yeniden paylaşarak tecrübeli teknik adamın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİYDİ

Fatih Eğitim Faktütesi’nin “3”yıllık eğitim verdiği dönemlerde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü mezunu olan Güneş, hem futbol hayatını sürdürüp hem de Trabzon’da bir köy ilk okulunda öğretmenlik yapmıştı.