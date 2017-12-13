Şenol Güneş'in Osmanlı rotasyonu

Geçtiğimiz hafta Kayserispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, rotasyona gidiyor.

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QUARESMA'NIN YERİNE LENS OYNAYACAK

Sezon başı takıma katılan ve siyah-beyazlı ekibe beklenen katkıyı yapamayan Lens, Medel ve Negredo üçlüsü Osmanlıspor'a karşı ilk 11'de olacak. Güneş, Avrupa'da yaptığı katkıyı Süper Lig'de yapamamakla eleştirilen Quaresma'nın yerine Lens'e şans verecek.

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Kupada Manisaspor'a 4 gol attıktan sonra Galatasaray derbisini de boş geçmeyen Negredo da Güneş'ten formayı kapan isimlerden biri. Tecrübeli teknik adam Cenk'i kanatlara çekip Negredo'yu tek forvet başlatmayı düşünse de, İspanyol forveti Cenk'in yerine de oynatabilir.

Güneş'in son hamlesi ise Medel olacak. Şilili oyuncu sağ bekte Gökhan Gönül'ün yerine forma giyecek.