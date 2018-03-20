Şenol Güneş'in puan kaybına tahammülü yok

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ta Başakşehir önünde alınan yenilgi ve ortaya konulan kötü oyun keyifleri kaçırdı. Özellikle vasatın altında kalan futbolun teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdiği bildirildi.

MİLLİ ARA İYİ DEĞERLENDİRİLECEK

Milli takım arasını fırsat bilen siyah beyazlılar, iki haftalık bu periyodu en iyi şekilde değerlendirip yeniden zirveye ortak olmayı planlıyor. Bu sezon tüm krediyi tükettiklerine inanan teknik direktör Şenol Güneş kalan 8 haftalık periyotta artık kayıp istemiyor.

LİGDE HİÇBİR ŞEY BİTMİYOR

Deneyimli teknik adamın, milli aradan sonra Vodafone Park'ta arka arkaya oynanacak Alanya ve Göztepe maçlarından 6 puan beklediği bildirildi. Galatasaray ve Başakşehir'in iki haftalık zorlu fikstürde puan kaybı ihtimalinin kendilerini yeniden zirveye yaklaştıracağını düşünen Şenol Güneş'in ligde henüz hiçbir şeyin bitmediğine inandığı kaydedildi.

SAVUNMA PEPE-TOSİC İKİLİSİNE EMANET

Adriano, Medel ve Quaresma'nın cezalı oluşları, Alvaro Negredo ve Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı teknik direktör Güneş'i zora sokuyor.

Ancak Başakşehir maçında tedbir nedeniyle oynatılmayan Pepe'de herhangi bir sorun olmadığı ve milli aradan sonra forma giyebileceği kaydedildi. 1 hafta izin alarak ülkesine giden Portekizli'nin Tosic ile birlikte savunmanın göbeğinde görev alacağı bildirildi.