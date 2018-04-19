Şenol Güneş'in Quaresma endişesi

Şenol Güneş, Ricardo Quaresma’yı Kadıköy'de oynatmayı düşünmüyor.

5 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Vodafone Park’ta oynanan kupanın ilk ayağında kırmızı kart gören ve daha sonra PFDK tarafından 5 maç ceza alan Q7’nin yine aynı tip gerginliğin içine girebileceğinden korkan Güneş’in bu nedenle Lens’i oynatacağı öğrenildi.

EN ÇOK F.BAHÇE DERBİLERİNDE KART GÖRÜYOR

Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2010-2011 sezonunda transfer olan ve Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü.

Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 12 Fenerbahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

6 KIRMIZI 45 SARI

Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinde 51 kez kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, 5 sezonda 6 kırmızı ve 45 sarı kart gördü.