Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi takımını motive etti.

Tecrübeli hoca matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının devam ettiğini ifade ederek, "Sizden Galatasaray maçını unutmanızı istiyorum. Önümüzde 3 çetin maç var ve bunları kazanmak durumdayız. Henüz bir şey bitmedi" dedi.

ÖNCE 9 PUAN ALMAMIZ ŞART

Kayserispor, Osmanlıspor ve Sivasspor karşısında galip gelmekten başka düşünceleri olmaması gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Önce 9 puan almalıyız. Sonra tabloya bakacağız" diye konuştu.

KAYSERİSPOR İYİ BİR EKİP

Kayserispor'un çok iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Kendi evimizde bu maçı kazanmamız gerekir" dedi.

LİG HER SÜRPRİZE AÇIK

Süper Lig'in her türlü sürprize açık bir lig olduğuna dikkat çeken Güneş, "Sizden Beşiktaş'a yakışır gibi oynamanızı istiyorum" ifadesini kullandı.