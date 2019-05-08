Şenol Güneş'in şampiyonluk hesabı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray ve Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların işi artık mucizeye kalsa da teknik direktör Şenol Güneş tam olarak öyle düşünmüyor.

KALAN 3 MAÇIMIZI DA KAZANACAĞIZ

Kalan haftalarda rakiplerin de puan kaybedeceklerini söyleyen Güneş, "Daha 3 maçımız var. Hala alınacak 9 puan var. Ayrıca Galatasaray ile Başakşehir birbiriyle oynayacak. Kalan 3 maçı da kazanarak rakiplerin yenilmesini bekleyeceğiz. Alanyaspor maçında alacağımız galibiyetle ligin sonuna kadar yeni bir seri başlatmalıyız. Matematiksel olarak şampiyonluk şansımız devam ediyor. Eğer şampiyon olamazsak da ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi bileti almalıyız. Bunun kulüp ve sizler için önemini biliyorsunuz" dedi.