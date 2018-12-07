Şenol Güneş'in satılmasını istediği 2 futbolcu

Beşiktaş'ın yıldızları Pepe ve Babel için karar verildi. Son zamanlarda sıkıntı çıkaran iki yıldız oyuncu da ocak ayında takımdan gönderilecek.

BABEL VE PEPE SATILSIN RAPORU

Fikret Orman ve Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta boyunca iki oyuncu için sürekli görüş alışverişinde bulundu. Şenol Güneş'in takıma olan aidiyet duygularının kalmaması sebebiyle Pepe ile Babel'i kadroda tutmak istemediğini Başkan Orman'a ilettiği öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Pepe'nin alacakları için TFF'ye başvurması üzerine Ankaragücü maçı öncesi yedek kalacağını öğrenince isyan etmesi bardağı taşırmıştı. Pepe ilk yarının sonuna kadar forma giyemeyecek. Devre arasında da uygun bir teklif gelmesi durumunda satılacak.

Babel de sözleşmesine zam isteyince yönetimi zor durumda bırakmış, yönetimin teklifini beğenmeyince de sahada isteksiz oynamaya başlamıştı. Bunların üzerine sosyal medyada bir taraftara hakaret eden, üstelik Başakşehir maçı devre arasında Şenol Güneş'e "Sen futbolu bilmiyorsun" diye bağıran Hollandalı yıldızın affedilmesi de mümkün görünmüyor.

İKİ FUTBOLCU İÇİN DE TEKLİFLER VAR

Öte yandan Babel'in siyah-beyazlı takımda yaşadığı problemler üzerine Flamengo yöneticileri devreye girdi. Beşiktaş, Babel için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, iki tarafın yakın zamanda masaya oturacağı ve transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Pepe için de Porto'nun yanı sıra Arap ve Çin kulüpleri sıraya girmiş durumda. Siyah-beyazlı yönetimin Portekizli stoper için 1 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Eğer siyah-beyazlılar yıllık 5 milyon euro kazanan Pepe'yi elden çıkarabilirse ara transfer döneminde yeni takviyeler için yer açabilecek.