Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'yı 'G.Saraylıyım' demesine rağmen transfer etmek isteyen Ali Koç'a canlı yayında tepki gösterdi. Albayrak, "F.Bahçeliyim deseydi ben almazdım" dedi.

LASK Linz deplasmanında çok kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularına karşı bir hayli kızgın olduğu gözlendi.

Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

1 AS gazetesi: Negredo Monaco'da İspanya'nın AS gazetesi, Negredo'nun Beşiktaş'taki son golünü LASK Linz'e attığını, İspanyol forvetin Monaco'yla anlaştığını yazdı.

2 İtalyan basını Salih'le dalga geçti Salih Uçan'ın Serie A'ya geri dönmesi İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyanlar, "Onu hatırlıyor musunuz?" diyerek Roma'da tutunamayan 24 yaşındaki futbolcuyla dalga geçti.

3 Başakşehir Avrupa'ya veda etti Avrupa Ligi ön eleme turu rövanşında Burnley'e yenilen temsilcimiz Başakşehir elendi.

4 Şenol Güneş'in siniri hala geçmedi LASK Linz deplasmanında çok kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncularına karşı bir hayli kızgın olduğu gözlendi.

5 Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a Emre tepkisi Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba'yı 'G.Saraylıyım' demesine rağmen transfer etmek isteyen Ali Koç'a canlı yayında tepki gösterdi. Albayrak, "F.Bahçeliyim deseydi ben almazdım" dedi.

6 Fatih Terim: Transferlere çok şaşıracaksınız Birkaç gün içerisinde transferde hızlanacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Gelen ve gidenleri görünce şaşıracaksınız. Güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

7 Beşiktaş’ın Avrupa'da rakibi Partizan Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi Nordsjaelland’ı eleyen Sırbistan temsilcisi Partizan oldu.

8 Rodrigues 3 hafta yok Pazar günü Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Rodrigues'ten kötü haber geldi.

9 Partizan iddialı: Beşiktaş elemek imkansız değil Partizan'da teknik direktör Mirkovic ile futbolculardan Miletic ve Markovic, Beşiktaş'ı eleyecek güçte olduklarını söyledi.