Şenol Güneş'in siniri hala geçmedi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz'i kendi sahasında 1-0 yenen Beşiktaş, deplasmanda adeta ecel terleri döktü.
90 dakika boyunca kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada Negredo'nun attığı golle tur atlamayı başardı.
Şenol Güneş golden sonra küfür etti ViDEO
ŞENOL HOCA'NIN SURATI ASIK
Avusturya'dan direkt Erzurum'a geçen siyah-beyazlılar, taraftarlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Oyuncularına performanslarından ötürü kızgın olan Şenol Güneş'in gerginliğini henüz üzerinden atamadığı gözlendi.
Son dakika golünün ardından sinirden küfür eden Güneş'in asık bir suratla taraftarlarla fotoğraf çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.