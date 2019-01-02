Şenol Güneş'in son kararı Burak Yılmaz

4 Ocak'ta resmen başlayacak transfer dönemi öncesi Şenol Güneş, Beşiktaş Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

31 Aralık 2018 günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddesi golcü konusuydu. Beşiktaş yönetimi, elindeki seçenekleri Şenol Güneş'le paylaştı ve üzerinde derin müzakereler yapıldı. Kuşkusuz toplantıda öne çıkan isim Burak Yılmaz'dı.

Beşiktaş yönetiminin uzun süredir temasta olduğu ve anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz için en büyük çekince taraftarların tepkisiydi. Bu konuda duyulan rahatsızlık ve riskler masaya yatırıldı.

"SOKAĞA ATACAK PARAMIZ YOK"

Şenol Güneş, Burak'a yönelik tepkileri bildiğini ancak başka seçenek olmadığını söyledi.

Beşiktaş taraftarının bu konulardaki hassasiyetini anladığını ancak başarıya da ihtiyaç olduğunu belirten Güneş şunları söyledi: "Ara transferde daha önce aldığımız golcülerin durumu ortada. Beşiktaş’ın milyon dolarlarını riske atacak bir mali ortam da yok. Bugünün şartlarında bizim için en iyi seçenek Burak Yılmaz. Hem ligi hem takımı tanıyor hem de tecrübesiyle bu sorumluluğu taşıyacak en güçlü kişilik. Benim tercihim kesinlikle Burak Yılmaz'dan yana."