Şenol Güneş'in sözleri kafaları karıştırdı

Yıldırım Demirören'in TFF başkanlığından istifa etmesinin ardından gözler federasyon seçimlerine çevrildi.

Haziran 2019'da yapılacak seçimlerde henüz kimlerin aday olacağı belli değil. Kulislerde konuşulan isimlerin başında ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman geliyor.

Orman bu dedikodulara "gündemimde yok" diyerek cevap verse de, Şenol Güneş'in dün düzenlediği basın toplantısında söylediği sözler kafaları karıştırdı.

"BAKARSINIZ BAŞKA YERDE BULUŞURUZ"

Orman'la bir sorunu olmadığını belirten Güneş, "Hayat ne olacağını bilemezsin! Başkan ile bir sorunumuz yok, bakarsınız başka yerde buluşuruz" demişti.

Güneş'in basın toplantısı boyunca iki defa bunu tekrarlaması "Fikret Orman TFF başkanı mı oluyor" düşüncesini akıllara getirdi.

İlerleyen günlerde bu konu hakkında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.