Şenol Güneş'in TFF'den alacağı maaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1 Haziran'dan itibaren A Milli Takım'ın yeni hocası olacak. Lucescu'nun yerine göreve gelecek olan deneyimli çalıştırıcının alacağı maaş da belli oldu.

YILLIK 3.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Türkiye gazetesinin haberine göre, 66 yaşındaki deneyimli teknik adam yıllık 3 milyon 200 bin euro kazanacak.

Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde yıllık 3.5 milyon euro kazanan Fatih Terim'in maaşı uzun süre gündemi meşgul etmişti. Güneş böylece hemen hemen Terim kadar maaş alacak.

Öte yandan Güneş'in sözleşmesinde başarı primleri de yer alacak.

DAHA ÖNCE "MAAŞ BİLE ALMADIM" DEMİŞTİ

Şenol Güneş, TFF'nin Fatih Terim'e tazminat ödediği dönemde kendisinin de tazminat aldığına dair çıkan haberlere tepki göstermişti.

Güneş, "TFF'den tazminat almadım. Ben zaten maaş almadım, ne tazminatı? Bütün dosyaları da gönderirim." demişti.