Şenol Güneş'in transfer listesi

Beşiktaş, yaş ortalaması yükselen kadrosunu gençleştirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip Almanya ve Hollanda'da top koşturan 4 gurbetçi futbolcuyu takibe aldı.

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kulüpleriyle anlaşması durumunda genç futbolcuları devre arası kadrosuna katacak.

ŞENOL GÜNEŞ'İN HEDEFİNDE 4 İSİM VAR

Güneş'in istediği ilk isim Kenan Karaman. Almanya'da Hannover forması giyen Kenan, orta sahanon her bölgesinde oynayabiliyor. 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

2021 yılında sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki Berkay Özcan ise Stuttgart'ta oynuyor ve Güneş'in gözdeleri arasında. Bir başka 19 yaşındaki isim olan Ahmet Kutucu ise Schalke altyapısında yetişti ve forvet bölgesinde oynuyor.

Feyenoord'un 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu da kanatlarda oynuyor ve Şenol Güneş'in alınmasını istediği isimlerin başında geliyor.