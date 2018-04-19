Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbi, Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı maddelerin ardından yarıda kaldı. Yaşanan olaylar sonrası Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı.

KAFASINA 5 DİKİŞ ATILDI

Şenol Güneş ilk olarak Tolga Zengin'le taraftarlar arasında yaşanan tartışmayı sakinleştirmek isterken kafasına bir yabancı madde atılıyor. Olay sırasında yerde kalan Şenol Güneş, daha sonra soyunma odasına doğru giderken kafasına bir başka yabancı madde daha isabet ediyor. Güneş'in kafasına 5 dikiş atılmasına sebep olan aldığı ikinci darbe oluyor.

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an - İZLE