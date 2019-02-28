Beşiktaş yönetiminin teknik direktör adayları

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş'i getirdi.

Sezon sonunda siyah-beyazlı kulüpten ayrılacak olan tecrübeli teknik adamın yerine kimin geleceği merak konusu.

ŞİMDİLİK 3 ADAY VAR

Beşiktaş yönetiminin takımın başına getirmeyi planladığı isimlerden birinin Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın olduğu öğrenildi.

Yalçın'ın futbolcu olarak efsaneleştiği kulübe teknik direktör olarak dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

BİLİC VE TAMER TUNA

Yönetim, Yalçın'la anlaşamaması durumuda B ve C planlarını devreye sokacak. Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna ile Kartal'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Başkan Fikret Orman'ın diğer adayları.

BAŞKA İSİMLER DE ÇIKABİLİR

Yönetimin şimdilik bu 3 isim üzerinde durduğu ancak ilerleyen günlerde başka teknik adamların da gündeme gelebileceği belirtildi.