Şenol Güneş'le Abdullah Avcı barıştı

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Abdullah Avcı ile Şenol Güneş, Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ŞENOL GÜNEŞ İLE İLİŞKİMİZ HER ZAMAN İYİ OLMUŞTUR"

Avcı, Şenol Güneş’in ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şenol Güneş ile ilişkimiz her zaman iyi olmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Milli takımımızın son başarıları nedeniyle Şenol Hoca'yı ve ekibini yürekten kutluyorum.”





Ziyaretin sonunda Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve teknik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Avcı'nın Wolverhampton maçı sonrası yaptığı açıklamada, görevi devraldığı Şenol Güneş'in sistemini eleştirmiş ve ikili arasında bir atışma yaşanmıştı.

Avcı, "Diyorlar ki bekler neden ileri gitmiyor. Geçen sezon Adriano, Caner, Gökhan toplam 3 gol katkısı yaptı. O oyun, sağlıklı bir oyun değildi." demişti.

Bu açıklamaya cevap veren Şenol Güneş ise, Abdullah Avcı'nın psikolojisinin bozulduğunu söylemiş ve tecrübeli çalıştırı için "O benim öğrencimdir." ifadesini kullanmıştı.