Şenol Güneş'le Aykut Kocaman buluştu

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’un FC Twente ile oynadığı hazırlık maçını izledi.

GÜNEŞ, KONYA MAÇINI İZLEDİ

Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Kocaman ile bir süre sohbet eden tecrübeli teknik adam, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şenol Güneş daha sonra yedek kulübesine giderek karşılaşma öncesinde oyuncularla tokalaşıp, onlara başarı dileğinde bulundu. Güneş, karşılaşmayı basın sözcüsü Güven Öten ile birlikte izledi.

DERBİ SONRASI ARALARI AÇILMIŞTI

2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda karşı karşı gelmiş, olaylı derbi yarıda kalmıştı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir cismin Şenol Güneş'in kafasına gelmesi sonrası maç tatil edilmiş, bu karşılaşma uzun süre konuşulmuştu.

Mücadele sonrası Aykut Kocaman, Şenol Güneş'i yaşananları abartmakla suçlamış, "Kafasında kan yok, bu kadar abartılmasını anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte araları açılan iki deneyimli teknik adam, dün buzları eritti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor'un hazırlık maçını izlerken, Aykut Kocaman'la da görüşüp, sohbet etti.

(Olay sonrası Şenol Güneş'in kafası)