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Şenol Güneş'le en kötü başlangıç

Tecrübeli teknik adam yönetiminde dördüncü sezonunu geçiren Beşiktaş, ilk dört hafta itibariyle geçtiğimiz üç sezonun gerisinde kaldı.

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Süper Lig'in dördüncü haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 7 puanla haftayı 7. sırada tamamladı. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile şu ana kadar 5 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

4 HAFTADA 7 PUAN

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam, göreve başladığı 2015-16 sezonunda siyah-beyazlılara 4 maçta 9 puan kazandırmıştı. 2016- 17 sezonunda ise Beşiktaş, 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan topladı. Şampiyon olarak tamamlanan bu iki sezonun ardından, geçen sezona da iyi başlayan siyah-beyazlılar, 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece 2 puan kaybetmişti.

Beşiktaş, son 10 yılın en kötü başlangıcını ise 2009-10 sezonununda yaşadı. O dönem Mustafa Denizli’nin çalıştırdığı siyah-beyazlılar, 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puanda kalmış ve 4. haftayı 9. sırada tamamlayabilmişti.

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