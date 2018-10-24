Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son günlerde kendisi hakkında çıkan, "Sözleşmesini TL'ye çevirmeyi reddetti" şeklindeki haberleri sert bir dille yalanladı.

"ONLAR HİBE ETSİN BEN DE EDECEĞİM"

Beşiktaş'ta hiç para konuşmadığını ifade eden Şenol Güneş: "Televizyonda para alıp çalışanlar, madem o kadar ülkemizi düşünüyorlar, kriz de var. Çalıştıkları televizyonlardan aldıkları parayı bir yıllık bağışlasınlar devlete. Ben de Beşiktaş'tan alacağım bir yıllık parayı bağışlıyorum ve Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Paralar gönderdiler ben milli takımdayken, yardım kuruluşlarına gönderdik, kimse de konuşmadı. Demek ki söylemek gerekiyormuş, bundan sonra biz de söyleriz." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş TL haberlerini yalanladı - İZLE

ORMAN: PARA KONUŞMADIK

Şenol Hoca'nın Beşiktaş ile kontratının olduğunun altını çizen Başkan Fikret Orman, "Bir ilişki sürüyor ve o gun bugün devam ediyor. Beşiktaş'ta para sıkıntısı şu anda gözükse bile, Şenol Hoca'nın ilk geldiği sene, stadımızın olmadığı ve şampiyon olduğumuz sene de takımı finanse ederken de sıkıntılı süreçten geldik. O gün de olmadığı gibi bunlar hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Hocamız kamuoyunda paragöz algısı yaratılmaya çalışılıyor. Beşiktaş ile Şenol Güneş arasında hiçbir zaman para diyaloğu olmadı. Kontratı yaparken de Hoca ile konuşmadım. Kontrat uzatırken de konuşmadım. Hoca gelmiştir ve oyuncuların paraları ödensin demiştir: Oyuncular paralarını alsınlar, sıkıntılar yaşamayalım demiştir.





Transfer yapılacağı zaman "Aman transfer yapmayın. Mevcut oyuncuların parasını ödeyin" demiştir. Bunları aramızda konuşmuştur. Cenk Tosun satıldığı zaman da ilk etapta takımın parasını ödeyin demiştir. Kendisiyle alakalı hiçbir şey olmamıştır. Bizim geçen sene ile alakalı ödemelerimizi Ağustos ayı sonunda yaptık. Bu seneyle alakalı hocamıza bir ödeme yapmadık. Önümüzdeki günlerde o ödemeleri de yapacağız. Ama bugüne kadar da takımını ödemesini yaptınız da bana neden yapmadınız diye dolaylı dolaysız mesaj bile göndermedi." dedi.