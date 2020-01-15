Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Türk sporunun sorunları masaya yatırılmaya devam ediyor.

13 Ocak'ta başlayıp 17 Ocak'a kadar devam edecek olan çalıştayda, Türk sporunun mevcut sorunları ile çözümleri ele alınıyor.

TÜRK SPORUNUN BÜTÜN İSİMLERİ BİR ARADA

Türk sporunda etkin rol üstlenen tüm isimlerin buluştuğu çalıştayda kulüplerin başkanlarıyla beraber Ay-yıldızlıların teknik patronu Şenol Güneş de yer aldı.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk gününde ise yaşanan bir an kameralara yansıdı.

ALİ KOÇ ELİNİ SIKMADI, ŞENOL GÜNEŞ AYAĞA KALKMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, salona girdikten sonra protokelde bulunan isimlerle tek tek selamlaşırken, Şenol Güneş'in elini sıkmadı.

Bunun üzerine Şenol Güneş de ayağa kalkmayarak Ali Koç'a tepkisini göstermiş oldu.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine birçok taraftar, "Şenol Güneş'le Ali Koç arasında bir gerginlik mi var" şeklinde yorumlarda bulundu.

Şenol Güneş'ten Ali Koç'a soğuk karşılama- İZLE